Mecidiyeköy Metro İstasyonunda İntihar Girişimi

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay sırasında raylara düşen başka biri kurtarıldı. Seferlerde gecikme meydana geldi.

Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir kişinin raylara atlaması nedeniyle M2 hattında seferler gecikmeli yapıldı. Olay sırasında raylara düşen bir kadın yolcu ise kurtarıldı.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

BAŞKA BİRİ DE RAYLARA DÜŞTÜ

Olay sırasında raylara düşen başka bir kadın yolcunun ise kurtulduğu öğrenildi. Bu nedenle hatta bir süre aksama yaşandı.

Metro İstanbul daha sonra seferlerin normale döndüğünü duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

