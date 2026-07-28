MEB Yönetmeliği Baştan Aşağı Değişti: Velilere Randevu Şartı, Öğrencilere Yeni Kurallar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi birçok konuda okul yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikler yaptı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeler...

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MEB Yönetmeliği Baştan Aşağı Değişti: Velilere Randevu Şartı, Öğrencilere Yeni Kurallar
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi birçok konuda okul yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikler yaptı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeler. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle beraber okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kapsamlı değişiklikler yapıldı. Düzenlemede okul güvenliğinden kayıt ve nakil işlemlerine, seçmeli derslerden disiplin hükümlerine kadar birçok alanda yeni uygulamalar yer alıyor.

ARAMA YAPILACAK

Yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte okul yönetimi artık öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve muhtemel olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla okul, pansiyon, sınıf, sıra, masa ve öğrenci dolaplarında arama yapabilecek. Aramalar, öğrencilerin kişilik hakları gözetilerek yetkililer tarafından yapılacak ve her işlem için tutanak tutulacak.

ARTIK VELİ GÖRÜŞMELERİ RANDEVUYLA

Velilerin okul yönetimi ve öğretmenlerle yapacağı görüşmeler de okulun resmi internet sitesinde yer alan randevu sistemi üzerinden planlanacak.

ADRES DOĞRULAMA İSTENEBİLECEK

Yeni kayıt işlemleri temmuz ayında e-Okul sistemi üzerinden adres bilgilerine göre gerçekleştirilecek. Velilerden gerekli görülmesi halinde adres doğrulama amacıyla su, elektrik veya doğal gaz faturası talep edilebilecek.

NAKİL İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM

Nakil işlemleri ise sınıf atlatma sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak ve eğitim döneminin bitimine 15 iş günü kalıncaya kadar devam edecek. Doğal afet, sağlık sorunları ve iller arası adres değişikliği gibi özel durumlarda bu süre şartı aranmayacak.

NAKİL İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM

Nakil işlemleri ise sınıf atlatma sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak ve eğitim döneminin bitimine 15 iş günü kalıncaya kadar devam edecek. Doğal afet, sağlık sorunları ve iller arası adres değişikliği gibi özel durumlarda bu süre şartı aranmayacak.

Şehit ve gazi çocukları, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, 6284 Sayılı Kanun, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki çocuklar için kontenjan ve adres şartı aranmaksızın nakil yapılabilecek.

Kardeşlerin aynı okulda öğrenim görebilmesine, çalışan anne veya babanın adresine göre nakle ve ağır engelli yakının tedavi gördüğü yerde eğitim görebilmeye ilişkin yeni hükümler de yönetmeliğe eklendi.

SEÇMELİ DERS SÜRECİ

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında seçmeli ders tercihleri ocak-şubat aylarında yapılacak. Tercihler veli, sınıf öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dahilinde öğrenci tarafından yapılacak. Süresi içinde seçmeli ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimi tarafından belirlenecek. Beşinci sınıfa yeni başlayan öğrenciler ise ders yılının ilk haftasında seçmeli ders tercihi yapabilecek ve tercihlerini değiştirebilecek.

VELİLERE DEVAMSIZLIK MESAJI

Özürsüz devamsızlığı 5, 10 ve 15 güne ulaşan öğrencilerin velilerine kısa mesaj, posta veya diğer iletişim kanallarıyla bilgilendirme yapılacak. Özürsüz devamsızlığı 20 gün ve üzerinde olan, buna rağmen sınıf geçen öğrenciler ise teşekkür veya takdir belgesi alamayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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