MEB Yeni Müfredatı Duyurdu: Artık O Kelimeler Kullanılmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni müfredatta önemli değişiklikler yaptı. Değişiklik kapsamında, artık o kelimeler kullanılmayacak
Kaynak: TRT Haber
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni müfredatında tarih eğitimine yönelik önemli değişiklikler yaptığını duyurdu. Bu kapsamda, o kelimeler artık kullanılmayacak. Uzmanlar, bu adımın Türk kültürüne ve kimliğine sahip çıkma anlamında önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. "Gelecek nesiller, Türklük bilinci, milli bilinç ve vatanseverlik duygusu ile yetişecek" ifadeleri kullanıldı.
MEB'in 2024-2025 eğitim öğretim yılı için hazırladığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, lise hazırlık ve 9. sınıf düzeylerinde uygulanacak genelgede, tarih eğitimi için köklü değişikliklerin yapıldığı belirtildi.
O TERİMLER KALDIRILIYOR
Yeni programda, bilimsel ve anakronik hatalar içeren terimlerin kullanımından vazgeçildiği ifade edilerek, 'Orta Asya' yerine 'Türkistan', 'Tehcir Kanunu' yerine 'Sevk ve İskan Kanunu' gibi terimlerin müfredata eklendiği kaydedildi. Bu değişikliklerin, öğrencilerin Türk kimliğini daha iyi kavramalarına yardımcı olması bekleniyor.