MEB Yeni Müfredatı Duyurdu: Artık O Kelimeler Kullanılmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni müfredatında tarih eğitimine yönelik önemli değişiklikler yaptığını duyurdu. Bu kapsamda, o kelimeler artık kullanılmayacak. Uzmanlar, bu adımın Türk kültürüne ve kimliğine sahip çıkma anlamında önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. "Gelecek nesiller, Türklük bilinci, milli bilinç ve vatanseverlik duygusu ile yetişecek" ifadeleri kullanıldı.