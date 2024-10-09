MEB Yeni Müfredatı Duyurdu: Artık O Kelimeler Kullanılmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni müfredatta önemli değişiklikler yaptı. Değişiklik kapsamında, artık o kelimeler kullanılmayacak

Kaynak: TRT Haber

Okul Öğrenci Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Son Güncelleme:
MEB Yeni Müfredatı Duyurdu: Artık O Kelimeler Kullanılmayacak - Resim: 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni müfredatında tarih eğitimine yönelik önemli değişiklikler yaptığını duyurdu. Bu kapsamda, o kelimeler artık kullanılmayacak. Uzmanlar, bu adımın Türk kültürüne ve kimliğine sahip çıkma anlamında önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. "Gelecek nesiller, Türklük bilinci, milli bilinç ve vatanseverlik duygusu ile yetişecek" ifadeleri kullanıldı.

1 3
MEB Yeni Müfredatı Duyurdu: Artık O Kelimeler Kullanılmayacak - Resim: 2

MEB'in 2024-2025 eğitim öğretim yılı için hazırladığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, lise hazırlık ve 9. sınıf düzeylerinde uygulanacak genelgede, tarih eğitimi için köklü değişikliklerin yapıldığı belirtildi.

2 3
MEB Yeni Müfredatı Duyurdu: Artık O Kelimeler Kullanılmayacak - Resim: 3

O TERİMLER KALDIRILIYOR

Yeni programda, bilimsel ve anakronik hatalar içeren terimlerin kullanımından vazgeçildiği ifade edilerek, 'Orta Asya' yerine 'Türkistan', 'Tehcir Kanunu' yerine 'Sevk ve İskan Kanunu' gibi terimlerin müfredata eklendiği kaydedildi. Bu değişikliklerin, öğrencilerin Türk kimliğini daha iyi kavramalarına yardımcı olması bekleniyor.

3 3