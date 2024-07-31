MEB Resmen Açıkladı: Okullar Erken Açılacak, Ders Saatleri Değişecek

Geçtiğimiz yıl gündemden düşmeyen müfredat değişikliğinin kapsamı yeni yeni ortaya çıkarken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okulların tatil süresi ve ders saatlerine yönelik değişikliğe gideceği öğrenildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in söz konusu uygulamaya yönelik açıklamaları yeniden gündem olurken, okulların açılma tarihi de kesinlik kazandı.

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MEB Resmen Açıkladı: Okullar Erken Açılacak, Ders Saatleri Değişecek - Resim: 1

14 Haziran tarihi itibarıyla 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı noktalanırken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullardaki tatil süreleri ve ders saatlerini yeniden düzenlemek için çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz yıl aylarca gündeme kalan müfredat tartışmalarına yönelik konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin tatil sürelerinde 20 güne yakın kısalmaya gidileceğini belirtirken, 9 Eylül'de açılması beklenen okulların bu karardan etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu olmuştu.

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