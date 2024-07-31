MEB Resmen Açıkladı: Okullar Erken Açılacak, Ders Saatleri Değişecek

14 Haziran tarihi itibarıyla 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı noktalanırken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullardaki tatil süreleri ve ders saatlerini yeniden düzenlemek için çalışmalara başladı.



Geçtiğimiz yıl aylarca gündeme kalan müfredat tartışmalarına yönelik konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin tatil sürelerinde 20 güne yakın kısalmaya gidileceğini belirtirken, 9 Eylül'de açılması beklenen okulların bu karardan etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu olmuştu.



