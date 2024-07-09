MEB Önünden Meclis'e Yürümek İsteyen Öğretmenlere Engel! Oturma Eylemine Geçtiler

Öğretmenlik Meslek Kanunu yasa tasarısına karşı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünden Meclis'e yürüyüş yapmak isteyen Eğitim-Sen'li öğretmenler barikat kuran polis tarafından engellendi.

Öğretmenler barikatlara rağmen yürüyüşe devam etmek istedi ancak, eylemlerini daha sonra MEB önünde oturma eylemine çevirdi.

Polisin eğitimcilere "Yapmış olduğunuz eylem kanunsuzdur. Dağılmadığınız takdirde zor kullanılarak dağıtılacaksınız" şeklinde anons yaptı.

Öğretmenler anonsa rağmen geri adım atmayarak oturma eylemlerini sürdürdü.