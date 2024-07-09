MEB Önünden Meclis'e Yürümek İsteyen Öğretmenlere Engel! Oturma Eylemine Geçtiler
Öğretmenlik Meslek Kanununa(ÖMK) karşı MEB önünden Meclis’e yürümek isteyen öğretmenlere, polis barikatıyla karşılaştı.
Öğretmenlik Meslek Kanunu yasa tasarısına karşı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünden Meclis'e yürüyüş yapmak isteyen Eğitim-Sen'li öğretmenler barikat kuran polis tarafından engellendi.
Öğretmenler barikatlara rağmen yürüyüşe devam etmek istedi ancak, eylemlerini daha sonra MEB önünde oturma eylemine çevirdi.
Polisin eğitimcilere "Yapmış olduğunuz eylem kanunsuzdur. Dağılmadığınız takdirde zor kullanılarak dağıtılacaksınız" şeklinde anons yaptı.
Öğretmenler anonsa rağmen geri adım atmayarak oturma eylemlerini sürdürdü.
Haklarımızı ve taleplerimizi içermeyen Öğretmenlik Meslek Kanunu yasa tasarısına karşı, MEB önündeyiz! Meclis önüne yapacağımız yürüyüş yola barikat kuran polis tarafından engelleniyor!#meclisÖMKyireddet pic.twitter.com/X8aYD6vgmr— Eğitim Sen (@egitimsen) July 9, 2024