Maymun Çiçeğine Yakalanan Türk Vatandaşı Yaşadıklarını Anlattı: "İlk Fark Ettiğimde..."

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika merkezli ortaya çıkan ve dünyanın birçok noktasında görülmeye başlayan M çiçeği (mpox) salgını için 2022 yılının ardından yeniden küresel acil durum ilan etti.



Bu kez Afrika kıtasını aşan ve Avrupa ile Asya'da da görülen maymun çiçeği vakaları, hastalığın hızla yayılması ve diğer pandemilerden daha ölümcül oranlara ulaşması nedeniyle büyük bir korku ve paniğe neden oldu. Durumun Türkiye'de de tedirginliğe yol açmasının ardından uzmanlardan peş peşe uyarılar gelirken, 2022 yılında maymun çiçeği hastalığına yakalanan Türk vatandaşı Harun Tulunay'ın başından geçenler gündem oldu.



"40 GÜN BOYUNCA IZDIRABI YAŞADIM"



Avrupa'da görülen ilk vakalar arasında yer alan Tolunay, 2016 yılında HIV teşhisi aldı ve bu hastalıkla uzun süre mücadele etti. 2022 yılının Haziran ayında bu kez M çiçeği teşhisi ile hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki Tulunay, Yaklaşık 2 hafta boyunca hastanede kalmak zorunda kalan Tulunay, hastalığa yakalandığı aşamaları ve başından geçenleri şu sözlerle anlattı.