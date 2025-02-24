Maydonoz Döner'e FETÖ Soruşturmasında Yeni Gelişme: 15 Kişi Tutuklandı
Maydonoz Döner’e yönelik FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan 20 kişiden 19'u adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Emniyetteki 1 şüphelinin ise sağlık sorunları nedeniyle adliyeye sevkinin yapılamadığı öğrenildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) desteğiyle, Antalya merkezli olarak 31 ilde düzenlenen 'Kıskaç-40' operasyonunda, ünlü restoran zinciri Maydonoz Döner üzerinden silahlı terör örgütü FETÖ'ye finansman sağladığı belirlenen toplam 353 şüpheli gözaltına alınmıştı.
15 KİŞİ TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Mahkeme 15 şüphelinin ise tutuklanmasına karar verdi.
Emniyetteki 1 şüphelinin ise sağlık sorunları nedeniyle adliyeye sevkinin yapılamadığı öğrenildi.
Kaynak: DHA