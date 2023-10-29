Mavi sularda 100. yıl coşkusu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Cumhuriyetin 100. yıl dönümü, yaklaşık 50 tur teknesinin 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı eşliğinde denizde yaptığı tur ile kutlandı.

Mavi sularda 100. yıl coşkusu

Kumluca Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Adrasan koylarında yaz mevsimi boyunca turistleri taşıyan tur tekneleri, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla denize açıldı.

Yaklaşık 50 tur teknesinin katıldığı deniz turunda vatandaşlar, 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı eşliğinde ellerindeki bayrakları salladı.

Yat turuna Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Havanın kararmasıyla Adrasan sahilinde ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Cumhuriyet
Çocuk Senfoni Orkestrası'nın konseri ayakta alkışlandı Çocuk Senfoni Orkestrası'nın konseri ayakta alkışlandı
Çağatay Ulusoy'a yeni partner. Dedikodu denmişti meğer gerçekmiş Çağatay Ulusoy'a yeni partner. Dedikodu denmişti meğer gerçekmiş
TCG Anadolu gemisinde 100’üncü yıl töreni TCG Anadolu gemisinde 100’üncü yıl töreni
Star TV Yalı Çapkını oyuncu ayrılığı iddiası! Artık ekranda yer almayacak mı? Star TV Yalı Çapkını oyuncu ayrılığı iddiası! Artık ekranda yer almayacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Günün manşetleri: Gazeteler Cumhuriyet'in 100. yılını nasıl gördü? Gazeteler Cumhuriyet'in 100. yılını nasıl gördü?
Piyasa uzmanı Hatice Kolçak net konuştu, gram altın için rakam verdi: Rekor yolda Piyasa uzmanı Hatice Kolçak net konuştu, gram altın için rakam verdi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: TÜVTÜK'ten kritik karar Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: TÜVTÜK'ten kritik karar
Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için 'vasiyeti' gündem oldu: 'Belki Doğukan yardım eder' Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için 'vasiyeti' gündem oldu
Fatih Altaylı: Bence çok iyi oldu Fatih Altaylı: Bence çok iyi oldu