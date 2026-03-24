Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesine Tehdide Gözaltı

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'yi, sosyal medya üzerinden tehdit eden zanlı Yalova'da yakalanarak gözaltına alındı.

Yasemin Akıncılar Minguzzi, 21 Mart'ta Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine müracaatta bulunarak, sosyal medya üzerinden çeşitli hesaplarla tehdit ve hakaret içerikli yorumlar ve mesajlar aldığını bildirdi.

Gasp Büro Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordineli yürüttüğü çalışmalarda, Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye mesaj gönderen ve tehdit içerikli paylaşım yapan zanlının M.E.U. (34) olduğu tespit edildi.

YALOVA'DA YAKALANDI

Yalova'da gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı M.E.U. savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklaması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Kaynak: AA

