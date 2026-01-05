'Matmazel'in Darbedilerek Öldürüldüğü İddiasına Soruşturma! Belediyeden Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, Demetevler Metro İstasyonu’nda bir köpeğin belediye görevlileri tarafından darp edildiği iddialarıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla iddiaya adı karışan kişilerin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İLK İHBAR 3 OCAK’TA YAPILDI

EGO Genel Müdürlüğü, kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, olayla ilgili ilk ihbarın 3 Ocak tarihinde 153 Çağrı Merkezi’ne ulaştığı belirtildi.

"İddialar üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından derhal inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır" ifadesine yer verilen açıklamada, EGO tarafından teftiş sürecinin devreye alındığı kaydedildi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ, VETERİNERLE GÖRÜŞÜLDÜ

Açıklamada, istasyon ve çevresindeki kamera kayıtlarının detaylı biçimde incelendiği ve ilgili tüm görüntülerin güvence altına alındığı vurgulandı. Ayrıca hayvan hakları savunucularının yönlendirmesiyle köpeğin götürüldüğü veteriner hekimle iletişime geçildiği, olayla ilgili ayrıntılı bilgi alındığı ifade edildi.

‘İDDİAYA KONU OLAN KİŞİLER GEÇİCİ OLARAK UZAKLAŞTIRILDI’

EGO’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda hiçbir soru işaretine yer bırakmamak adına süreç burada bırakılmamıştır. Hayvanseverlerle yeniden iletişime geçilmiş, 15 yaşındaki 'Matmazel' isimli köpeğin, gömüldüğü yerden alınarak, bağımsız ve uzman bir kurum tarafından tekrar ve kapsamlı şekilde incelemek istediğimiz söylenmiştir. Ankara Barosu yetkilileri de sürece dahil olmak adına köpeği gömüldüğü yerden alarak köpeğin darp edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürmüştür. Buradaki yetkililer tarafından sürecin yaklaşık 15 gün sürebileceği bilgisi baro avukatlarına verilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu sürenin kısaltılması ve incelemeye öncelik verilmesi resmi olarak talep edilmiştir. Ayrıca köpek herhangi bir vatandaşın adına kayıtlı olmadığı için resmi süreç gereği Tarım ve Orman Bakanlığınca adli işlem başlatılması adına bakanlık yetkililerine de talep yazısı iletilmiş, konuya müdahil olmaları istenmiştir. 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun 28/A maddesi gereğince de bakanlık yetkilileri tarafından işlem başlatılmıştır. Öte yandan, soruşturmanın selameti açısından, iddiaya konu olan kişiler geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmıştır."

Kaynak: Haber Merkezi