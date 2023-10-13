MASAK inceleme başlatmıştı: Dilan-Engin Polat çiftinin mal varlıkları donduruldu

Sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın mal varlıkları ile ilgili inceleme başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK), haklarında “Kara para aklama ve vergi kaçırma” gibi birçok iddia bulunan Dilan Polat, eşi ve akrabalarıyla ilgili bir rapor hazırlamıştı.

16 şirket ve 8 kişi hakkında hazırlanan raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı öne sürülmüştü.

MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Cumhuriyet'ten Can Uğur'un haberine göre, Dilan ve Engin Polat çifti ile birinci, ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarını dondurma kararı çıktığı iddia edildi.

Aynı kişilerle ilgili yurt dışına çıkış yasağı konduğu da öne sürüldü. Cumhuriyet’in ulaştığı bilgilere göre karar İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildi.

NE OLMUŞTU?

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat’a ait Ataşehir'deki işyerine dün gece silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen yada yaralanan olmadı.