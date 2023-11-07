Martı ile taksicilerin kavgasında yeni perde; başkanın AKP ile ilişkisi ortaya çıktı

UKOME'de İstanbul'daki taksi sayısının artırılması konusunda CHP'li Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetimiyle sık sık karşı karşıya gelen İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun, AKP'li belediye başkan aday adaylarıyla yaptığı Martı pazarlığının ses kayıtları ortaya çıktı.

Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun söylemlerine yönelik bir açıklama yaptı.

"Murat Kurum, İstanbul'un adayıymış, Adil Bey, İstanbul'un adayıymış, Tevfik Bey, İstanbul'un adayıymış. Üçüne de söyledim; bizim esnafımız dedim bu firmanın sahadan çekilmeden, aplikasyonu kapanmadan size oy vermez dedim. Toprağa öbürünü gömdüğümüz gibi, onu da gömeceğiz inşallah" ifadelerini kullandığı öne sürülen Aksu'ya yanıt veren Öktem şöyle konuştu:

"Bizi gömecekmiş. Bir, sen kimsin de devletin bakanını oyla tehdit ediyorsun? İki, sen sayın Cumhurbaşkanı mısın AK Parti'nin İstanbul adayına karar veriyorsun, açıklama yapıyorsun? Üç, senin oyun falan yok sen de bunu biliyorsun. İstanbul'da 19 bin taksi plakası var, senin gibi 3 bin tane simsarın elinde toplanmış bunlar, şoförlerin tamamı kiracı, onlar da zaten sizden nefret ediyor. Biz senin her türlü saldırına rağmen hizmet vermeye sonuna kadar devam edeceğiz."

Bizi gömecekmiş @eyupaksu24!

1. Sen kimsin de bizi gömüyorsun?

2. Sen kimsin de devletin bakanını oyla tehdit ediyorsun?

3. Sen Sayın Cumhurbaşkanı mısın da Ak Parti’nin İstanbul adayına karar veriyorsun?

4. Senin oyun falan yok, bunu sen de iyi biliyorsun, her yerde kendin… pic.twitter.com/troYqWrVEB November 7, 2023

"SEN KİMSİN DE DEVLETİN BAKANINI OYLA TEHDİT EDİYORSUN?"

Öktem açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, çıkmış bizim hakkımızda ve AK Parti'nin İstanbul adayı hakkında bir takım açıklamalar yapmış. Sevgili yurttaşlarımızdan, öncelikle bu açıklamaları duymalarını istiyorum. Halka açık etkinlikteki konuşmasında Eyüp Aksu, şu sözleri sarf etti: 'Mart ayında seçim var, 1 oyun çok önemi var. İstanbul'daki seçim kolay bir seçim değil. Seçimler gelince siyasetçiler seçimi kazanmak için sürekli bir şeyler vadederler ya hani bunu muhakkak kullanalım. Murat Kurum, İstanbul'un adayıymış, Adil Bey, İstanbul'un adayıymış, Tevfik Bey, İstanbul'un adayıymış. Üçüne de söyledim; bizim esnafımız dedim bu firmanın sahadan çekilmeden, aplikasyonu kapanmadan size oy vermez dedim. Korkmayın bir şey olmaz. Kimse size bir şey söylemez. Mahallemize gelen AK Partili kim olursa olsun kesinlikle bu firma kapanmadan kusura bakmayın. Onu da gömeceğiz. Toprağa öbürünü gömdüğümüz gibi, onu da gömeceğiz inşallah.'

Bizi gömecekmiş. Bir, sen kimsin de devletin bakanını oyla tehdit ediyorsun? İki, sen sayın Cumhurbaşkanı mısın AK Parti'nin İstanbul adayına karar veriyorsun, açıklama yapıyorsun? Üç, senin oyun falan yok sen de bunu biliyorsun. İstanbul'da 19 bin taksi plakası var, senin gibi 3 bin tane simsarın elinde toplanmış bunlar, şoförlerin tamamı kiracı, onlar da zaten sizden nefret ediyor. Kendin de söylüyorsun bunu zaten. Beni kast ederek, 'O çağırdığında 40 bin kişi geldi, biz Çağlayan Adliyesi'nin önüne 52 kişi zor toplayabildik' diyorsun."

“BU SALDIRILAR VE TEHDİTLER BİZİ YILDIRAMAZ"

Öktem sözlerini "Almışsın eline mikrofonu konuşma yapıyorsun. Kaydettirip internetten Martı TAG'ı bitireceğiz diye yayınlıyorsun. Martı TAG bugün 80 bin sürücüsüyle İstanbulluya hizmet veriyor, 1,7 milyon İstanbullu kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor. Martı dediğin şirket Türk Bayrağını New York Borsası'nda dalgalandırdı, bu ülkeye yurt dışından 200 milyon dolara yakın yatırım getirdi. Biz senin her türlü saldırına rağmen hizmet vermeye sonuna kadar devam edeceğiz" diyerek sonlandırdı.