Mart ayında kış vurdu: Meteoroloji, 22 il için kar uyarısında bulundu!
Meteoroloji 30 Mart 2023 Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Çok sayıda ilde yağışlı havanın etkili olması beklenirken kuvvetli fırtına nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Konya ve Karaman hariç) İç Anadolu, Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
22 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
İç Anadolu bölgesi ve Karadeniz'de bazı illerimizde kar yağışı görülmeye başlandı. Ayrıca birçok ilimizde de kar yağışı bekleniyor. Sosyal medya platformu'ndaki Hava Forum isimli hesaptan kar yağışı beklenen illerin isimleri verildi. Buna göre dün gece başlayan kar yağışının bugün de sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji kaynakları kar yağışlarının 22 ilde beklendiğini ifade etti.
ANKARA, ESKİŞEHİR, GÜMÜŞHANE...
Yapılan paylaşımda kar yağışı beklenen illerin isimleri verilerek şu ifadeler kullanıldı: "Çıkarın raflardan montları! Bu gece geç saatlerden sonra ve çarşamba kar beklediğimiz bazı şehirler:
Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Aksaray, Karaman, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Çankırı, Bolu, Kastamonu, Bilecik, Uşak, Afyonkarahisar, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Erzincan.