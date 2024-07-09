Marmaris'te Korkutan Deprem!

Akdeniz sürekli sallanıyor! Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

AFAD, 12.11'de Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ve sarsıntının derinliğinin 6.89 kilometre olarak ölçüldüğünü açıkladı.

DEPREMLER SÜRÜYOR

Akdeniz ve Ege'nin Akdeniz'e açılan bölgelerindeki yer kabuğu hareketliliği bir süredir devam ediyor. İki gün önce de Datça'nın 299 kilometre açıklarında saat 18.47'de 4,1 büyüklüğünde sarsıntı meydana gelmişti. 4 gün önce de Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem