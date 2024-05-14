Marmaris'te ilçe sağlık müdürlüğünü harekete geçiren olay! Ölen turistin küllerini denize döktüler...

Marmaris'te ölen yakınlarının küllerini denize döken İngiliz turistlere vatandaşlar tepki gösterdi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin sudan numune alarak inceleme yapacağı öğrenildi.

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Marmaris'te ilçe sağlık müdürlüğünü harekete geçiren olay! Ölen turistin küllerini denize döktüler...

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün sabah saatlerinde Uzunyalı sahilinde bir grup İngiliz, ülkelerinde ölen yakınlarının küllerini törenle denize bıraktı. Öldükten sonra yakılan kişilerin küllerinin bir kısmı Marmaris’i çok sevdiği için yakınlarının düzenlediği törenle denize döküldü.

Bu sırada denize giren vatandaşlar kıyıya bu kadar yakın şekilde ölmüş bir insanın küllerinin denize atılmasının sağlık açısından zararlı olabileceğini düşünerek duruma tepki gösterdi. Tepkiler üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin denizden numune alacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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