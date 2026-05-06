Marmaris'te Çıkan Orman Yangını Kontrol Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bozburun Mahallesi Asarcık mevkisinde saat 17.30 sıralarında otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarla birlikte yayılan alevler makilik alana da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere 12 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 iş makinası ile karadan, 1 helikopter ile de havadan müdahale başlatıldı.

Korkutan yangın, ekiplerin müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA