Marmaris Belediyesi'ne Gece Yarısı Polis Baskını: 13 Kişi Gözaltına Alındı

Gece yarısı başlayan operasyon çerçevesinde çok sayıda polis ekibi tarafından belediye binasına baskın düzenlendi. Operasyon çerçevesinde bazı belediye çalışanları ikametlerinden alınarak belediyeye getirilirken, önceki dönem belediyede görev yapan bazı yetkililerin de belediyeye getirildiği öğrenildi.

Belediye binasına çok sayıda polis ekibi girerken, çevrede de polis ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı görüldü.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gece yarısı Marmaris Belediyesi'ne gerçekleştirilen polis baskını ile ilgili Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun Marmaris Belediyesi önünde açıklama yaptı. Başkan Ünlü, ekibi ile birlikte Marmaris Belediyesi olarak çalışmalarına devam edeceklerini belirtirken, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ise, polis operasyonunun münferit bir soruşturma kapsamında yapıldığını öğrendiklerini söyledi.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Görevinin başında olduğunu belirten Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris Belediyesi başkanı ve yönetimi ile çalışmalarına devam edecektir. Umarım bu soruşturma da en kısa sürede sonuçlanır. Konuyla ilgili bilgi geldikçe sizlerle paylaşacağız" dedi.

Geceye saat 24:00 itibariyle başlayan bir polis araması ile güne başladıklarını belirten CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ise Marmaris Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturanın belediye ve belediyedeki işleyişle ilgili değil münferit bir soruşturma olduğunu öğrendiklerini belirtti. Uzun, "Aramanın burada görev yapan arkadaşın yapmış olduğu görevle ilgili iş yerinde yapılan bir aramadan müteşekkil olduğunu öğrendik. Bunun dışında ilgili kişinin konutunda da arama yapıldığını öğrendik. Belediye ve belediye işleyişi ile ilgili bir konu olmadığı yönünde bilgi verildi. Bundan sonraki gelişmeler hakkında da bilgi paylaşacağız. Destek için buraya geldiğiniz için teşekkür ediyoruz" diyerek soruşturmanın bir olaya ilişkin münferit bir soruşturma olduğunu ve bunun detayı hakkında kendilerine bilgi verilmediğini söyledi.

Belediyenin değişik birimlerinde arama çalışması yapan polis ekiplerinin bazı dosya, evrak ve materyalleri alarak incelemek üzere götürdüğü görüldü.

'KONUNUN BELEDİYENİN İŞLEYİŞİ İLE BİR BAĞLANTISI YOK'

Polisin çalışmalarını tamamlayıp belediyeden ayrılması üzerine açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Hepinizin bildiği gibi bir arama gerçekleşti. Marmaris'te bazı farklı kişilerin, içinde belediye çalışanlarımızın da olduğu bir soruşturma yürütülüyor. Bununla ilgili de belediyemizde çalışan arkadaşlarımızın da ofislerinde arama yapıldı. Bu arama da bitti şu anda. Gördüğünüz gibi polis arkadaşlar da çekildiler. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Daha sağlıklı bilgi vermek için yarın açıklamamızı yaparız. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik durumumuz bu şekilde. Belediye ile bir bağlantı yok. Belediyenin kurumsal kimliği ile belediyenin işleyişi ile ilgili alakası yok. Münferit bir olay.

'ALNIMIZ AK GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

Takip etmişsinizdir, farklı farklı isimler. Farklı meslek grubundaki isimlerin birlikte olduğu bir dosya gibi duruyor. Çok bir bilgimiz de yok, çok bir şey söylemek de doğru değil. Dediğimiz gibi belediyenin kurumsal kimliğinin işleyişinin ilgilendiren bir durum yok şu anda. Biz yarından itibaren gördüğünüz gibi makamımızda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Yarın belediyemiz çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Alnımız ak, görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

OPERASYONDA 13 KİŞİ GÖZALTINDA

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, içlerinde Marmaris Belediyesi'nde çalışanların da dahil olduğu, esnaf, müteahhit, kamu görevlisi, serbest meslek çalışanı, muhasebeci, mühendislerin de olduğu 13 kişinin gözaltına alındığı ve operasyonun devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA