Marmaris Belediyesi Harekete Geçti! Kışa Hazırlanıyor

Marmaris Belediyesi, yaklaşan yağmur mevsimi öncesinde dere yataklarında kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması başlattı.

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Marmaris Belediyesi Harekete Geçti! Kışa Hazırlanıyor

Sonbaharda beklenen yağışların sele dönüşmemesi için Marmaris Belediyesi ekipleri gerekli gördüğü tüm noktalarda çalışma yürütüyor. Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Fen İşleri müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalar İçmeler ve Turunç’ta başladı. Çalışma kapsamında dere içinde büyüyen yabani otlar temizlendi. Ayrıca dere içine atılan çöpler toplandı. Fen İşleri Müdürlüğü de bozulan veya kırılan noktalar varsa tamir etti.

Kış mevsimi öncesi tedbir almak için hazırlıklara başladıklarını söyleyen belediye yetkilileri asli görevleri olmamasına rağmen dere temizliğine kayıtsız kalmadıklarını belirterek, “Yağışların sele dönüşmesi ve derelerin içine atıkların çöplerin denize karışmaları engelleyeceğiz. Çalışma ilçemizde gerekli görülen tüm derelerde gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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