Marmaris Belediyesi Bin 193 Haneye Yardım Götürdü

Sosyal belediyecilik çalışmalarına devam Marmaris Belediyesi, son 5 ayda bin 193 haneye yardım elini uzattı.



Marmaris Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın yanında olmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi ilçe sakinlerini yalnız bırakmayan belediye ekipleri, daha hızlı, sağlıklı ve verimli hizmetin sunulması için kurulan Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sunuyor. Bu kapsamda 1 Nisan - 1 Eylül tarihleri arasında bin 193 haneye sosyal yardım sunan Marmaris Belediyesi, mutlu ve acı günlerde de vatandaşın yanında oldu. Yeni doğan 32 bebeğe “Marmaris’e hoş geldiniz” diyerek ‘Hoş Geldin Bebek’ seti armağan eden Marmaris Belediyesi, yakınlarını kaybeden 138 ailenin de acısını paylaştı. Cenazelerde taziye noktalarına masa sandalye götüren ekipler, acılı ailelerin ilk etapta yemek ikramlarını da karşıladı. Kadın Danışma ve Aile Hizmetleri Merkezi’nde 193 kişiye destek verilirken öğrenciler için de çeşitli destek çalışmaları gerçekleştirildi. Okulların açılmasıyla öğrencilere yönelik kırtasiye desteği için başvurular devam ediyor.



Sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışıyla her zaman halkın yanında olduklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü; “Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik sorunların halkımızı nasıl derinden etkilediğini biliyoruz. Sıkıntılarını bir nebze olsun gidermek için imkanlarımız el verdiğince onların yanında olmaya gayret göstereceğiz” dedi.

Kaynak: İHA