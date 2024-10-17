Marmaris Belediye Başkanı'ndan Kapalı Çarşı Esnafına Ziyaret

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kapalı Çarşı esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kapalı Çarşı’da yapılacak projeler ve 2025 sezonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Ünlü, esnafın da fikirlerini aldı. Çarşının ilçe için büyük önemi olduğunu belirten Başkan Acar Ünlü, “Burayı gerçekten Marmaris’e yakışan bir hale getireceğiz. Etap etap çalışacağız, üstünü açıp daha ferah ve aydınlık bir ortam olmasını sağlayacağız. Ayrıca altyapı, üstyapı yenilemesi de yapacağız” dedi. Çarşıda hizmet kalitesinin artması ve çarşıya daha çok turist gelmesi açısından esnafa da büyük görevler düştüğünü söyleyen Ünlü, “Esnafımızın görüşleri bizim için çok değerli, her adımı birlikte atıyor, Marmaris’i beraberce güzelleştiriyoruz” diye konuştu.

Kahvaltı davetine kırmayan Başkan Ünlü’ye teşekkür eden çarşı esnafı ise yapılacak çalışmalarla çarşının çehresini değişeceğini belirterek, “Marmaris için atılacak bütün adımların yanındayız” dedi.

Kaynak: ANKA