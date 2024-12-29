Marmara’yı Poyraz Vurdu! Deniz Karayla Birleşti, Ulaşım Durma Noktasına Geldi

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Poyraz, Tekirdağ ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Şiddetlenen poyraz sonrasında bazı büyük konteyner gemileri denizin açıklarında demirledi.

Bazı balıkçı tekneleri de limanlara demir atmak zorunda kalırken, denizde dalga boyu yer yer yükseldi. Fırtına etkisi geçene kadar balıkçılara tedbirli olmaları için uyarı yapıldı.

Kaynak: İHA