Marmara’yı Poyraz Vurdu! Deniz Karayla Birleşti, Ulaşım Durma Noktasına Geldi

Sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi ve çevresinde etkisini gösteren şiddetli fırtına hayatı felç etti. Oluşan poyraz sonrasında gemiler deniz açıklarında demirlerken, deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.

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Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Poyraz, Tekirdağ ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Şiddetlenen poyraz sonrasında bazı büyük konteyner gemileri denizin açıklarında demirledi.

Marmara’yı Poyraz Vurdu! Deniz Karayla Birleşti, Ulaşım Durma Noktasına Geldi - Resim : 1

Bazı balıkçı tekneleri de limanlara demir atmak zorunda kalırken, denizde dalga boyu yer yer yükseldi. Fırtına etkisi geçene kadar balıkçılara tedbirli olmaları için uyarı yapıldı.

Marmara’yı Poyraz Vurdu! Deniz Karayla Birleşti, Ulaşım Durma Noktasına Geldi - Resim : 2

Kaynak: İHA

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