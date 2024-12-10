Marmaray'da Teknik Arıza, Seferler Durduruldu

Marmaray'da meydana gelen arıza sebebiyle seferler geçici olarak durduruldu.

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Marmaray'da Teknik Arıza, Seferler Durduruldu

Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme seferleri durduruldu.

Marmaray'dan yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir" denildi.

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