Marmaray'da intihar: Seferler durduruldu

Marmaray'da Ayrılık Çeşmesi durağında, genç bir kadın raylara atlayarak intihar etti. İntihar eden kadının cansız bedenini trenin altından çıkarmak için ekiplerin çalışması sürerken, Halkalı yönü seferlerinin, tek yönlü durdurulduğu belirtildi.

Marmaray'da intihar: Seferler durduruldu

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Marmaray Ayrılık Çeşmesi durağında meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre henüz kimliği belirlenemeyen genç bir kadın tren raylarına atlayarak intihar etti.

Yaşamını yitiren genç kadını trenin altından çıkarma çalışmaları sürerken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve savcılığa bağlı ekipler sevk edildi.

Halkalı yönüne olan seferler tek yönlü olarak durdurulurken, mesai bitiş saatine denk gelen olaydan dolayı Marmaray istasyonlarında büyük kalabalıklar oluştu.

Halkalı yönüne olan seferlerin kademeli olarak açılacağı belirtildi.

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