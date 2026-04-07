Marmaray'da İntihar Girişimi! Seferlerde Aksama Yaşanıyor
Marmaray Üsküdar durağında bir vatandaş intihar girişiminde bulundu. Marmaray'dan yapılan açıklamada seferlerde gecikmeler yaşandığı kaydedildi.
İstanbul'un en yoğun toplu ulaşım araçlarından biri olan Marmaray'da bir intihar vakası daha meydana geldi.
Marmaray Üsküdar durağında bir vatandaş intihar girişiminde bulundu.
'SEFERLER GECİKMELİ YAPILIYOR'
Olayın ardından Marmaray'dan açıklama geldi.
X'ten yapılan duyuruda, "Sayın Yolcularımız, Üsküdar istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletmeciliği yapılacak olup Marmaray tren seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
Sayın Yolcularımız,— Marmaray (@Marmaraytcdd) April 7, 2026
Üsküdar istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletmeciliği yapılacak olup #Marmaray tren seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır.
Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de…
