Marmaray'da İntihar Girişimi! Seferlerde Aksama Yaşanıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un en yoğun toplu ulaşım araçlarından biri olan Marmaray'da bir intihar vakası daha meydana geldi.

Marmaray Üsküdar durağında bir vatandaş intihar girişiminde bulundu.

'SEFERLER GECİKMELİ YAPILIYOR'

Olayın ardından Marmaray'dan açıklama geldi.

X'ten yapılan duyuruda, "Sayın Yolcularımız, Üsküdar istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletmeciliği yapılacak olup Marmaray tren seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

— Marmaray (@Marmaraytcdd) April 7, 2026

Kaynak: Haber Merkezi