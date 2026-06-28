Marmaray'da İntihar Girişimi
Marmaray'da Erenköy istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olayın ardından seferler tek hattan yapılıyor.
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Marmaray'da son dönemde artan intihar vakalarına bir yenisi daha eklendi. Saat 15.30 sıralarında Marmaray'ın Erenköy istasyonunda bir intihar girişimi yaşandı. Acı olayın ardından Marmaray'ın X hesabından şu açıklama geldi:
"Sayın Yolcularımız, Erenköy istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır."
Kaynak: Haber Merkezi
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