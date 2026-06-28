Marmaray'da İntihar Girişimi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marmaray'da son dönemde artan intihar vakalarına bir yenisi daha eklendi. Saat 15.30 sıralarında Marmaray'ın Erenköy istasyonunda bir intihar girişimi yaşandı. Acı olayın ardından Marmaray'ın X hesabından şu açıklama geldi:

"Sayın Yolcularımız, Erenköy istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır."

Kaynak: Haber Merkezi