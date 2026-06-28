Marmaray'da İntihar Girişimi

Marmaray'da Erenköy istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olayın ardından seferler tek hattan yapılıyor.

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Marmaray'da İntihar Girişimi
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Marmaray'da son dönemde artan intihar vakalarına bir yenisi daha eklendi. Saat 15.30 sıralarında Marmaray'ın Erenköy istasyonunda bir intihar girişimi yaşandı. Acı olayın ardından Marmaray'ın X hesabından şu açıklama geldi:

"Sayın Yolcularımız, Erenköy istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır."

Kaynak: Haber Merkezi

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