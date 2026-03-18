Marmara'daki Feribot Seferlerine Olumsuz Hava Engeli
Güney Marmara’da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki feribot seferleri iptal edildi.
Güney Marmara’da etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. GESTAŞ AŞ., yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin tamamının iptal edildiğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, özellikle Adalar hattında (Erdek, Paşalimanı Adası/Balıklı İskelesi, Avşa, Ekinlik ve Marmara) gerçekleştirilecek tüm seferlerin, güvenlik gerekçesiyle durdurulduğu belirtildi. Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve denizdeki olumsuz şartların ulaşımı riske attığını vurguladı.
