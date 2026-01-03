Marmara'da Kuvvetli Lodos Alarmı: Çanakkale Boğazı Kapatıldı, Tün Feribotlar İptal

Marmara'da etkili olan şiddetli lodos deniz ulaşımını vurdu. Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerinin tümü bugün ve yapılamayacak.

Marmara'da Kuvvetli Lodos Alarmı: Çanakkale Boğazı Kapatıldı, Tün Feribotlar İptal
Marmara'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli lodos, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Öte yandan Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerinin tümü bugün ve yarın aynı nedenle yapılamayacak.

