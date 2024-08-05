Marmara'da Gece Yarısı Korkutan Deprem!
AFAD, Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine 7.14 kilometre uzaklıkta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre deprem, 14.38 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 4, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [07.14 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
Tarih:2024-08-05
Saat:00:34:06 TSİ
Enlem:40.79389 N
Boylam:27.47139 E
Derinlik:14.38 km
Detay:https://t.co/AzLUW3rjx9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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