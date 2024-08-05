Marmara'da Gece Yarısı Korkutan Deprem!

AFAD, Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Marmara'da Gece Yarısı Korkutan Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine 7.14 kilometre uzaklıkta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem, 14.38 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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