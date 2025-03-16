Marmara Üniversitesi'nden Çarpıcı Karar! 'Sur Katliamı'nı Protesto Eden Öğrencilere Kınama Cezası

İstanbul’un Fatih ilçesinde 4 Ekim tarihinde İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil, Semih Çelik tarafından vahşice katledildi. İki genç kızın cinayetine ilişkin detaylar kan dondururken, korkunç olay Türkiye genelinde protesto edildi.

Protesto yapanlar arasında Marmara Üniversitesi öğrencileri de yer aldı. Protesto yapan öğrenciler hakkında izinsiz basın açıklaması yapıp kampüs trafiğini engelledikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Marmara Üniversitesi Rektörü Mustafa Kurt, o öğrencilere ‘izinsiz basın açıklaması yapıp kampüs trafiğini engelledikleri’ gerekçesiyle kınama cezası verildiğini açıkladı.

'6284 YAŞATIR'

Kınama cezası verilen kararda şöyle denildi:

Üniversitemiz Göztepe Yerleşkesinde 9 Ekim 2024 tarihinde izinsiz basın açıklaması düzenlemek, siyah bezi yere sererek '6284 yaşatır' yazısını yazdıktan sonra içeriğinde 'karar verildi' yazılarının olduğu balyoz şeklinde yumruk altında Cumhurbaşkanı'nın karikatürünü resmeden pankartı açtığınız, eylem yapmanız nedeniyle kampüs giriş-çıkışlarının trafiğe kapatılması ve bu nedenden dolayı birçok kişinin kampüse giriş-çıkışlarında sorun yaşanmasına sebebiyet verdiğiniz iddiası ile üniversitemiz rektörlüğü tarafından hakkınızda soruşturma açılmıştır.

'KINAMA CEZASI VERİLMİŞTİR'

Açılan disiplin soruşturması neticesinde; soruşturmaya konu fiilin 2547 Sayılı Kanun'un 54/1/b- 1 maddesinde yer alan 'Öğrenme ve Öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak' fiilini oluşturduğu sonucuna ulaşılmış olup, fiilin ağırlığı ve işleniş biçimi dikkate alınarak aynı Kanunun 54/1/b maddesi kapsamında 'Yükseköğretim Kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma' cezası verilmesinin uygun olduğu ancak daha önce herhangi bir disiplin cezası almadığınız dikkate alınarak cezada indirim yapılmış ve bu nedenle hakkınızda 2547 Sayılı Kanunun 54/1/a maddesi kapsamında 'kınama' cezası verilmesi uygun görülmüştür.

Kaynak: ANKA