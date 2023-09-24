Marmara için yeni uyarı: Bir yıl içinde 2 tane 7'den büyük deprem olabilir
Prof Dr. Şükrü Ersoy, olası İstanbul depremiyle ilgili olarak "Marmara Denizi'nde iki gerilimin olduğu ara mutlaka birleşecek. Mutlaka birleşecek ve 7’den büyük bir deprem verecek" dedi.
Hatay Sosyal Platformlar Birliği’nin ‘Olası İstanbul Depremi Bağlamında Hatay’ın Deprem sonrası sorunları ve çözümleri’ paneli Yenikapı Etkinlik Alanı’nda yapıldı. Panele Prof Dr. Şükrü Ersoy, Prof Dr. Fuat Ercan Doç Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu ve Prof Dr Mehmet Nuray Aydınoğlu katıldı.
Panelin moderatörlüğünü ise mimar Osman Güdü yaptı. Hatay’ın deprem sonrası sorunları ve çözümlerinin konuşulduğu panelde ilk sözü Prof Dr. Şükrü Ersoy aldı. ‘Türkiye’de neden deprem oluyor’ sorusunu cevaplayan Ersoy, Marmara depremine dikkat çekti ve bir yıl içinde 7'den büyük iki depremin olabileceğini söyledi.
ANKA'nın aktardığına göre; Ersoy'un değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:
'TÜRKİYE’DE NEDEN DEPREM OLUYOR?'
"Tabi zaman zaman Türkiye'nin çeşitli yerlerinde deprem oluyor. Türkiye'de neden deprem oluyor? Bunun bir cevabını verebilmek gerekli. Aslında bu harita çok güzel bir harita. Boyalı alan var görüyorsunuz. İşte batıda İspanya'dan başlayan oradan İtalya üzerinden Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye oradan da İran'a doğru giden renkli bir kısım, hali hazırda bir dağ kuşağı. Biz buna Alp Himalaya Dağı kuşağı diyoruz. Bizim kuzeyimizdeki ve güneyimizdeki kıtalar bizi sıkıştırıyor. Her sene birkaç santim sıkıştırıyor. Bizim ülkemiz de dağ kuşakları boyunca halı gibi kıvrılıyor.
Yer kabuğu önce bir kıvrılır sonra da kırılır. O kırıklar boyunca ayrılmalar, ötelenmeler, depremler oluşturur. Henüz bu süreçler bitmediği için bizim ülkemizde ve komşu ülkelerde depremler devam edecek. Yani birinin çıkıp artık ülkemizde deprem olmayacaktır, İstanbul'da deprem olmayacaktır gibi bir söylemi yanlış ve eksik kalır. Çünkü bu nedenle bu süreç devam ettiği için ülkemizde depremler devam edecek.