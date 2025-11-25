'Marmara Depremi Tatbikatı' İptal Edildi mi? DMM, Olayın Aslını Paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Büyük Marmara Depremi Tatbikatı İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi, hazırlıklar için harcanan milyonlarca lira boşa gitti" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Büyük Marmara Depremi Tatbikatı İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi, hazırlıklar için harcanan milyonlarca lira boşa gitti" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu iddiaların asılsız ve dezenformasyon niteliği taşıdığını belirtti. Açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında bu yıl 12 bölgesel ve 28 yerel olmak üzere toplam 40 tatbikat gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

'İPTAL EDİLMEDİ, ERTELENDİ'

DMM, Marmara Bölgesi’nde 26 Kasım 2025’te yapılması planlanan Ulusal Afet Tatbikatı’nın, ilgili kurumlarla yapılan değerlendirmeler sonucu ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca tatbikat hazırlıkları kapsamında herhangi bir harcama yapılmadığı, kamuoyunun manipülatif paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği ve resmi açıklamaların esas alınmasının önem taşıdığı
vurgulandı.

