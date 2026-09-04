Marmara Denizi'ndeki Kazaya Karışan Alsu Gemisinin Tutuklanan Kaptanlarının İfadeleri Ortaya Çıktı

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Marmara Denizi'nde iki geminin çarpıştığı ve Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatıyla battığı kazaya dair yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Alsu isimli geminin tutuklanan birinci kaptanı Ahmet Erarslan ile üçüncü kaptanı Murat Evciman "Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma" suçundan tutuklanırken; şüphelilerin mahkemedeki ifadeleri de ortaya çıktı.

KÖPRÜÜSTÜNDE GÖZCÜ GÖREVLENDİRİLMEDİ

Sorgu zaptına yansıyan en çarpıcı ihmallerin başında, çatışma anında köprüüstünde hiçbir gözcünün bulunmaması geliyor. Gemi güvenliğinin ve seyir emniyetinin vazgeçilmez bir unsuru olan gözcülük faaliyeti, kaza gecesi Alsu gemisinde tamamen devre dışı bırakılmıştı. Gemi birinci kaptanı Ahmet Erarslan, mahkemedeki savunmasında kaza anında gemi üzerinde kesinlikle bir gözcü bulunmadığını belirtti. Erarslan, gemide gözcü bulundurmanın tamamen kendi inisiyatifinde olduğunu savunarak, trafiğin yoğun olduğu kısımlarda bu görevin yapılması gerektiğini söylese de kaza esnasında bu hayati önlemin alınmamış olması zincirleme ihmalin ilk halkasını oluşturdu.

7 AYLIK DENEYİMİ OLAN ÜÇÜNCÜ KAPTAN YALNIZ BIRAKILDI

Meslekte henüz sadece yedi aylık bir tecrübesi olan ve Alsu gemisine kazadan yalnızca birkaç gün önce, 31 Ağustos 2026 tarihinde katılan üçüncü kaptan Murat Evciman da vardiyası esnasında köprüüstünde tek başına olduğunu ve yanında hiçbir gözcünün görev yapmadığını doğruladı. Deniz trafiğinin en hassas olduğu Marmara sularında, tecrübesiz bir zabitin en kritik saatlerde tamamen yalnız bırakılması facianın zeminini hazırladı.

'İMAMOĞLU GEMİSİNİN İZDÜŞÜMÜNÜ GÖRDÜM'

3’üncü kaptan Murat Evciman’ın hakimlik ifadesinde ise, “Olay günü Türk bayraklı ALSU isimli geminin 3’üncü kaptanlığını yapmaktaydım. Söz konusu gemiye 31 Temmuz 2026 tarihinde katıldım. Bu meslekte 7 aylık tecrübem bulunmaktadır. Kazanın meydana geldiği esnada 3’üncü kaptan olarak geminin kumandası bendeydi ve köprü üstünde ayrıca bir gözcü görev yapmıyordu. Vardiya esnasında irademi etkileyecek herhangi bir şey kullanmamıştım. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ‘İskeleye al’ şeklinde telsizden seslenince radardan baktığımda bu gemiyi gördüm. Çıplak gözle baktığımda ise bu geminin fenerini görmemiştim. Ben bulunduğum gemideki ECDIS ekranına baktığımda AIS görünmüyordu. Radar ekranına baktığımda Tuğberk İmamoğlu gemisinin izdüşümünü gördüm. Ben bulunduğum gemiyi yaklaşık 5 derece iskeleye aldım. Yaklaşık 2-3 dakika geçtikten sonra tekrar ‘İskeleye al’ sesini telsizden duydum. Bunun üzerine bulunduğum gemiyi keskin bir şekilde yaklaşık 9 derece iskeleye aldım.

‘ROTASINI BENİM ÜZERİME DOĞRU ÇEVİRDİ’

Bu şekilde benim bulunduğum gemi Tuğberk İmamoğlu gemisinin sağ tarafında kaldı. Bu konum itibarıyla Tuğberk İmamoğlu gemisiyle aramızda yaklaşık 700-800 metre mesafe vardı. Yaklaşık 1-2 dakika sonra aramızdaki mesafe 500 metreye kadar düştü. Bu şekilde karşı gemiyle aramızda, her ikimiz de kendi rotamızda seyir halinde olduğumuz için bir problem yoktu. Aramızdaki mesafe 500 metreye kadar kalınca Tuğberk İmamoğlu gemisi birden sancağını alıp rotasını benim üzerime doğru çevirdi” dedi.

‘TUĞBERK İMAMOĞLU GEMİSİ SANCAK BOŞ OMUZ KISMINA ÇARPTI’

Evciman, “Ben bu sırada karşıdaki geminin manevra yapacağını düşündüm ve telsizden ‘Tuğberk İmamoğlu, üstüme doğru geliyorsun, gelme’ şeklinde seslendim. Seslendikten sonra aramızdaki mesafe azaldığı için ben bulunduğum geminin rotasını iskeleye doğru çevirdim. Bu sırada Tuğberk İmamoğlu gemisi sancak yapmaya devam etti ve üzerime doğru gelmeye devam etti. Ben Tuğberk İmamoğlu gemisinin benim bulunduğum gemiye sancak almaya başladığı andan itibaren ışıklarını görüyordum. Tuğberk İmamoğlu gemisi, iskele baş omuzundan benim bulunduğum geminin sancak baş omuz kısmına çarptı.

'HAKKIMDA YAPILAN TESPİTLERİ KABUL ETMİYORUM'

Çarpışma olduğu anda hemen köprü üst katından birkaç basamak inerek ‘Çarpışma oldu’ diye bağırdım. Sonra hemen köprü üstüne geldim. Köprü üstüne geldiğimde Tuğberk İmamoğlu gemisinin ışıklarını gördüm. Kazadan yaklaşık 20 saniye sonra köprü üstüne 2’nci kaptan Barış Hazar geldi ve gemiyi tam sağa doğru çevirip Tuğberk İmamoğlu gemisinden uzaklaştırdı. Çarpışmadan yaklaşık 10-15 dakika sonra Sektör Marmara’ya bilgi verildi. Kaza, diğer geminin rotasını üzerimize doğru çevirmesinden kaynaklanmıştır. Bilirkişi raporunda hakkımda yapılan tespitleri kabul etmiyorum. Yaşanan olayda benim bir kusurum bulunmamaktadır. Çatışmadan önce Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS’i görünmediği için Sektör Marmara da bana bir uyarıda bulunmamıştı. Kaza, Tuğberk İmamoğlu gemisinin benim bulunduğum gemiye çarpması nedeniyle meydana geldi. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm” dedi.

BİRİNCİ KAPTANININ BÜYÜK İHMALİ

Çarpışmanın yarattığı sürtünme sesiyle uykusundan uyanıp köprüüstüne koşan birinci kaptan Ahmet Erarslan, yukarı çıktığında kazaya karışan Tuğberk İmamoğlu gemisini yaklaşık 300 metre mesafede, ışıkları yanar vaziyette gördüğünü belirtti. Erarslan'ın ifadesine göre, Alsu gemisi sola dönüş manevrasına devam ederken yaklaşık 2 ila 3 dakika boyunca karşı geminin ışıkları seçilebiliyordu. Ancak dönüşün tamamlanmasına yakın, yaklaşık 5 dakikalık süre zarfında karşı geminin ışıkları tamamen söndü, hemen ardından da radar ekranından tamamen silinerek gözden kayboldu. Kendi gözlerinin önünde bir geminin dakikalar içinde karanlığa gömüldüğünü ve radardan çıktığını gören birinci kaptanın, bu acil durumu derhal bildirmek yerine çok değerli dakikaları heba etmesi ve resmi makamlara ihbarın yaklaşık çeyrek saat gecikmeli yapılması arama kurtarma faaliyetlerini doğrudan baltalayan en ölümcül ihmal olarak değerlendirildi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Hâkimlik, şüpheliler Ahmet Erarslan ve Murat Evciman'ın taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin ve somut delillerin bulunduğuna hükmetti.

Mahkeme; kazanın gerçekleştirilme şekli, alınması muhtemel cezanın ağırlığı, delillerin henüz tamamen toplanmamış olması sebebiyle karartılma ihtimali ve kaçma şüphelerini göz önünde bulundurarak, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağına karar verip her iki kaptanın da ayrı ayrı tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti.

Kaynak: DHA