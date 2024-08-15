Marmara Denizi'nde Korkutan Deprem
Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, saat 06:20'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 15, 2024
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.75 km] Armutlu (Yalova)
Tarih:2024-08-15
Saat:06:20:31 TSİ
Enlem:40.42139 N
Boylam:28.97333 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/o9Pzfm9psf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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