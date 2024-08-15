Marmara Denizi'nde Korkutan Deprem

Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Marmara Denizi'nde Korkutan Deprem

AFAD, Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, saat 06:20'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

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Marmara Denizi'nde Korkutan Deprem Marmara Denizi'nde Korkutan Deprem