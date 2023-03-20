Marmara Bölgesi için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yağış uyarısında bulundu.

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Marmara Bölgesi için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Marmara Bölgesi'nin 22 Mart'tan itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi.

PERŞEMBE GÜNÜ KUVVETİNİ ARTTIRACAK

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bölge genelinde 22 Mart Çarşamba günü yağmur ve sağanak şeklinde başlaması beklenen yağışların, perşembe günü yer yer kuvvetli olacağı kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının, mevsim normalleri civarında ve yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, çarşamba gününden itibaren yağış alan yerlerde azalıp mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

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