Markette Bunu İstemeden Önce 2 Kez Düşünün! 50 Kuruşa Ölümle Burun Buruna Gelebilirsiniz

“MİLYONLARCA ÖLÜM RİSKİ VAR"

Oxford Üniversitesi'nden Profesör Timothy Walsh, mikroplastiklerin ölümcül süpervirüslerin yayılmasını 200 kat daha hızlandırdığını belirterek, bu sorunun çözülmemesi durumunda milyonlarca ölümün meydana gelebileceğini vurguladı. Walsh, küresel çapta plastik atık yönetiminin yetersiz olduğunu ve bunun mikroplastiklerin hızla arttığına dikkat çekti.

“Bu araştırmadan çıkan sonuçlar son derece endişe verici” diyen Walsh, plastik atıkların yönetimi konusunda acil önlemler alınmazsa, mikroplastiklerin sağlık üzerindeki zararlı etkilerinin daha da artacağını söyledi.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan Oxford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, plastik poşetlerdeki mikro partiküllerin insan sağlığı üzerinde ciddi tehditler oluşturduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, bu mikroplastiklerin insan vücuduna girdiğini ve ölümcül süpervirüslerin yayılmasına neden olabileceğini belirtti.