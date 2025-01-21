Markette Bunu İstemeden Önce 2 Kez Düşünün! 50 Kuruşa Ölümle Burun Buruna Gelebilirsiniz
Dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan Oxford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, plastik poşetlerdeki mikro partiküllerin insan sağlığı üzerinde ciddi tehditler oluşturduğunu ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bilim insanları, bu mikroplastiklerin insan vücuduna girdiğini ve ölümcül süpervirüslerin yayılmasına neden olabileceğini belirtti. Oxford Üniversitesi'nde yürütülen araştırmada, alışveriş poşetleri ve gıda ambalajları gibi ürünlerden kopan mikroplastiklerin birikerek kalp rahatsızlıkları, bunama ve çeşitli kanser türlerinin gelişmesine yol açabileceği vurgulandı. Uzmanlar, plastiklerin doğada 500 yıl boyunca çözünmediğini ve mikroplastiklerin gıda, içme suyu ve insan vücudunda kalmaya devam ettiğini belirtti.
EVRİM GEÇİREREK İLAÇLARA DİRENÇLİ HALE GELİYOR
Araştırmaya göre, mikroplastikler sadece sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda antibiyotiklere ve ilaçlara dayanıklı hastalıkların yayılmasına da neden oluyor. Bilim insanları, mikroplastiklerin bulunduğu ortamlarda bakterilerin evrim geçirerek ilaçlara karşı daha dirençli hale geldiğini tespit etti.
“MİLYONLARCA ÖLÜM RİSKİ VAR"
Oxford Üniversitesi'nden Profesör Timothy Walsh, mikroplastiklerin ölümcül süpervirüslerin yayılmasını 200 kat daha hızlandırdığını belirterek, bu sorunun çözülmemesi durumunda milyonlarca ölümün meydana gelebileceğini vurguladı. Walsh, küresel çapta plastik atık yönetiminin yetersiz olduğunu ve bunun mikroplastiklerin hızla arttığına dikkat çekti.
“Bu araştırmadan çıkan sonuçlar son derece endişe verici” diyen Walsh, plastik atıkların yönetimi konusunda acil önlemler alınmazsa, mikroplastiklerin sağlık üzerindeki zararlı etkilerinin daha da artacağını söyledi.
Dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan Oxford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, plastik poşetlerdeki mikro partiküllerin insan sağlığı üzerinde ciddi tehditler oluşturduğunu ortaya koydu.
Bilim insanları, bu mikroplastiklerin insan vücuduna girdiğini ve ölümcül süpervirüslerin yayılmasına neden olabileceğini belirtti.