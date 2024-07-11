Marketlerdeki Fiyat Farkları Saç Baş Yolduruyor! Aynı Üründe Yüzde 300'lük Fiyat Farkı!

Marketlerde aynı ürünün fiyatının yüzde 300'e kadar değişiklik göstermesi tüketicinin tepkisini çekmeye devam ediyor. Diş fırçası üzerinden verilen örnekte aynı ürünün farklı marketlerde çok farklı fiyatlarla satışa sunulması dikkati çekiyor.

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Marketlerdeki Fiyat Farkları Saç Baş Yolduruyor! Aynı Üründe Yüzde 300'lük Fiyat Farkı!

Ürün ve hizmetlere zam üstüne zam gelirken, marketlerdeki fiyat farklılıkları da tüketiciye adeta saç baş yoldurdu. Marketlerde aynı markanın aynı ürünü arasındaki fiyatındaki fiyat değişikliği yüzde 300’e vardı.

Ürünlerin arasında hiçbir fark yokken, fiyatlar ise marketten markete değişiklik gösteriyor. Bu ürünler arasında diş fırçası da yer alıyor. Aynı üzerindeki fiyat farklılıklarına anlam verilemezken, ATV’de yer alan bir haberde muhabir tarafından 4 farklı markette diş fırçası fiyatları karşılaştırıldı.

Bir markette diş fırçasının fiyatı 79,90 TL olarak raflarda yerini bulurken, aynı diş fırçası başka bir markette 269,95 TL’den kendisine yer buldu. Farklı marketlerde yine aynı diş fırçasının fiyatının 160 TL ve 144,90 TL olduğu göze çarptı.

Marketlerdeki Fiyat Farkları Saç Baş Yolduruyor! Aynı Üründe Yüzde 300'lük Fiyat Farkı! - Resim : 1

Ticaret Bakanlığı’nın yaşanan bu farklılıkları engellemek için hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu bildirilirken yakın bir zamanda ambalajlar üzerinde tavsiye fiyat uygulamasının devreye girmesi bekleniyor.

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