Marketlerde 150 Liradan Satılıyordu! Fiyatı Aniden 40 Liraya Düştü
Yılın ilk hasat döneminde kilogram fiyatı 70-80 lirayı aşan fasulye, marketlerde ise 150 liradan alıcı buluyordu. Fasulye fiyatlarının aniden dip yapmasının ardından tarlada 20 liraya kadar gerileyen ürün, marketlerde 40 liradan satılmaya başladı. Fasulye üreticileri bu durum hakkında "70 liradan 20 liraya nasıl düştü anlayamadık." ifadelerini kullandı
Yaz sofralarının değişmez lezzeti fasulye, geçtiğimiz günlerde tarladan rekor fiyatlarla satışa çıktı. Üreticinin kilosunu 70-80 liraya sattığı, marketlerde ise 150 TL ile 200 lira arasından alıcı bulan fasulyede fiyatlar aniden 5 katın üzerinde düşüş yaşadı.
Türkiye'nin en önemli Türkiye’nin önemli fasulye üretim merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hasat devam ederken, 10 gün önce tarladan çıkış fiyatı kilogramda 70-80 TL olan ürünün 20 TL’ye kadar gerilemesi üreticileri isyan ettirdi.
NASIL DÜŞTÜĞÜNÜ BİZ DE ANLAMADIK
Fasulye tarlasında çalışan işçilerden Gülcan Sülün, fasulye fiyatlarının düşmesine üzüldüklerini belirtti. Sülün, "Ağzıkara köyünde fasulye hasadındayız şu anda. 15 yıldır fasulye ekiyoruz. Fasulye 70 liradan 20 liraya nasıl düştü anlayamadım. Bizim aldığımız ücret bize yetiyor ama çiftçinin hâli biraz zor. Sabah erken saatlerde 06.00’da geliyoruz. Akşam saat 19.00’lara kadar çalışıyoruz" dedi.
TAZE FASULYE NASIL TÜKETİLMELİ?
Taze fasulye yemek olarak tüketilebildiği gibi kavrularak da yemek haline getirilebilmektedir. Böylece hem lezzetli hem de oldukça sağlıklı olmaktadır.
Besin değerlerinin kaybolmaması için taze fasulye mevsiminde tüketilmelidir. Çünkü dondurulmuş sebzelerin besin değerleri tazesine göre düşüktür.
Her sebzede olduğu gibi tüketilmeden önce ilaç kalıntıları ve topraktan geçebilecek olası bakteriler için fasulye pişirilmeden önce kesinlikle yakınmalı, yıkama suyuna sirke konmalıdır.
Fasulye pişirme sırasında besin değerlerinin kaybolmaması için yağda uzun süreli yakılarak kavrulmamalıdır.
Fasulyeler kontamine olmaması için temiz bir bıçakla doğranmalıdır.