Marketlerde 150 Liradan Satılıyordu! Fiyatı Aniden 40 Liraya Düştü

TAZE FASULYE NASIL TÜKETİLMELİ?



Taze fasulye yemek olarak tüketilebildiği gibi kavrularak da yemek haline getirilebilmektedir. Böylece hem lezzetli hem de oldukça sağlıklı olmaktadır.

Besin değerlerinin kaybolmaması için taze fasulye mevsiminde tüketilmelidir. Çünkü dondurulmuş sebzelerin besin değerleri tazesine göre düşüktür.

Her sebzede olduğu gibi tüketilmeden önce ilaç kalıntıları ve topraktan geçebilecek olası bakteriler için fasulye pişirilmeden önce kesinlikle yakınmalı, yıkama suyuna sirke konmalıdır.

Fasulye pişirme sırasında besin değerlerinin kaybolmaması için yağda uzun süreli yakılarak kavrulmamalıdır.

Fasulyeler kontamine olmaması için temiz bir bıçakla doğranmalıdır.