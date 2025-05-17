Markete Gitmek İçin Araçtan İndi, 3 Gündür Haber Alınamıyor

Markete gitmek için ailesinin de içinde bulunduğu araçtan ayrılan 27 yaşındaki Agit, 3 gündür aranıyor.

Markete Gitmek İçin Araçtan İndi, 3 Gündür Haber Alınamıyor

Şırnak’ın Silopi ilçesinde markete gitmek için ailesinin de içinde bulunduğu araçtan inen ve ardından kaybolan Agit Özdemir’den 3 gündür haber alınamıyor.

15 Mayıs’ta Silopi ilçesine meydana gelen olayda, Agit Özdemir, göğüs ağrısı şikayetiyle ailesiyle Silopi Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Muayenenin ardından hastaneden ayrılan Özdemir, evine döndüğü sırada markete gitmek için Yenişehir Mahallesi’nde içerisinde ailesinin de olduğu araçtan indi. Özdemir’in araca geri dönmemesi üzerine, ailesi arama yaptı. Ailesi Özdemir’i bulamayınca, polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Özdemir’in bulunması için çalışma başlatıldı.

Sanat Sokağı'nda bir araya gelen ailesi ve yakınları, Agit Özdemir'i görenlerin polise başvurmasını istedi. Yakınları adına açıklama yapan Yusuf Özdemir, kuzeninin kaybolmadan bir gün önce Irak'ta çalıştığını ifade ederek, "Beni aradı, rahatsız olduğunu söyledi. Türkiye'ye gitmesi gerektiğini, Irak'taki doktorların durumundan anlamadığını ifade etti. Ben de ‘tamam’ dedim. Aramızda 3-4 kilometre varken ‘Ben işimi hallettim, eve gidiyorum’ dedi. Akşam kardeşi ve ağabeyi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneden sonra eve geldiler. Sabah kalktı, kahvaltısını yaptı. Tekrar rahatsızlandığını söyledi. Biz tekrar hastaneye götürdük.

Eve dönerken mahallede durduk. Oradan da marketten bir şeyler almak için arabadan indi. Sonra kayboldu. O saatten beri haber alamıyoruz. Telefonları kapalı. Biz mahalleyi de biraz gezdik, bulamadık. Tüm köy seferberdir, arıyoruz. Bulamıyoruz. Devletten ricamızdır. Gerekirse kamera, gerekirse telefon sinyalleri, gerekirse her yerin aranmasını istiyoruz. Kayıp ihbarı verdik. Emniyete gittik. Emniyetten sonra Valiliğe gittik. Yani gezmediğimiz devlet kurumu kalmadı. Her yere gittik. Şüphelendiğimiz bir durum da yok. Bu çocuğun hiç kimseyle bir durumu yok. Evde bir sıkıntısı yok. Aileyle, herhangi biriyle ya da herhangi bir arkadaşıyla hiçbir sıkıntısı yoktu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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