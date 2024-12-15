Market Kirlenmesin Diye Çamurlu Ayakkabılarını Çıkarıp Öyle Alışveriş Yaptı

Hatay’da çamurlu ayakkabısıyla markete girmek istemeyen vatandaş, alışverişini ayakkabılarını çıkararak yaptı. Vatandaşın bu hareketi büyük beğeni topladı.

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Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde bir markete gelen vatandaş, iş yerine gireceği esnada ayakkabısının çamurlu olduğunu fark etti.

Zeminin kirlenmemesi için ayakkabısını çıkaran vatandaş, çoraplarıyla alışverişini yaptıktan sonra marketten ayrıldı. Vatandaşın ayakkabısını çıkardığı ve alışveriş yaptığı anlarsa an be an kameraya yansıdı.

Market Kirlenmesin Diye Çamurlu Ayakkabılarını Çıkarıp Öyle Alışveriş Yaptı - Resim : 1

Yaptığı davranışla yürek ısıtan vatandaşın bölgede bulunan şantiyelerde çalışan bir inşaat işçisi olduğu tahmin ediliyor.

Market Kirlenmesin Diye Çamurlu Ayakkabılarını Çıkarıp Öyle Alışveriş Yaptı - Resim : 2

“BÖYLE DAVRANIŞLARA ÜLKECE İHTİYACIMIZ VAR”

Çamurlu ayakkabısını çıkaran vatandaşın davranışıyla takdir topladığını dile getiren Abdullah Dağ, “Yakıt almak için benzinliğe girdim. Bir vatandaş markete girerken çamurlu ayakkabılarını çıkardı. Ben bunu görünce telefonumla o anı çekmeye başladım. Vatandaş ayakkabısız içeriye girip alışverişini yaptı. Alışverişini yapıp dışarı çıkan vatandaş, ayakkabılarını giydi. Böyle güzel davranışlara ülkece ihtiyacımız var. Bunu görünce mutlu oldum ve hoşuma gitti. Güzel ve alışılmadık görüntüydü” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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