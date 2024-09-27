Market Alışverişi Sırasında Enkaz Altında Kaldı!

Artvin'de temel kazısı sırasında market yıkıldı. Alışveriş için markete gelen bir kişi yaralanırken, kazı çalışması durduruldu.

Market Alışverişi Sırasında Enkaz Altında Kaldı!

Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Barış Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında Şaban Yılmaz’a ait üst katı depo olarak kullanılan market, yan taraftaki arsada yapılan temel kazısı sırasında aniden çöktü. Bu sırada alışveriş için markete giren kişi, enkaz altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Müşteri, ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarılıp Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu arada yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kazı çalışması durdurulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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