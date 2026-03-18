Marka Yatırım Holding Operasyonunda 3 Tutuklama

Marka Yatırım Holding'e yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Mine Tozlu Biçer'in de aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 5 kişi hakkında ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerini Aklama’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul, Adana ve Hatay olmak üzere 3 ilde 15 Mart'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

ÜÇ İSİM TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ, Yusuf Duman, Hüseyin Güzeldün ve Ahmet Al emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ, Ahmet Al tutuklandı. Hüseyin Güzelgün ve Yusuf Duman adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

