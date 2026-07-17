'Mardinli Marilyn Monroe'ya 15 Temmuz Kelepçesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda 'Mardinli Marilyn Monroe' olarak tanınan Melek Akarmut'un (50) sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı. Akarmut'un, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin suç unsuru barındırdığı değerlendirilen paylaşımlar yaptığının tespit edilmesi üzerine emniyet güçleri operasyon için düğmeye bastı.

SAVCILIK SORGUSUNUN ARDINDAN CEZAEVİ

Gözaltına alınan 50 yaşındaki Akarmut, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan Melek Akarmut, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA