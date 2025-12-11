Mardin'de Zincirleme Kaza! Can Kayıpları Var

Mardin’in Ömerli ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Son Güncelleme:
Mardin'de Zincirleme Kaza! Can Kayıpları Var
Kaza, Ömerli’ye bağlı Taşgedik Mahallesi yolu üzerinde üç aracın karışması sonucu yaşandı. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 50 NC 075 plakalı otomobil ile 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araç ve plakası henüz belirlenemeyen başka bir hafif ticari araç çarpıştı.

4 CAN KAYBI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerde, kaza sırasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili yapılan kontroller ve soruşturma devam ederken, yaralılardan durumu ağır olan Ramazan Fidan da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Mardin'de Zincirleme Kaza! Can Kayıpları Var - Resim : 1

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri Mehmet Nur Fidan (51), Suna Fidan (42) ve Gülbahar Fidan (18) olarak belirlenirken, yaralananlar arasında S.D. (45), S.D. (55), M.F. (20), M.N.F. (21), A.F. (22) ve ismi henüz açıklanmayan 30 yaşlarında bir erkek bulunuyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Mardin Trafik
Son Güncelleme:
