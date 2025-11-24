Mardin’de Yürek Yakan Ölüm! Engelli Çocuk 11'inci Kattan...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin’in Artuklu ilçesinde 15 yaşındaki zihinsel engelli Murat Akbegü, ailesiyle yaşadığı binanın 11’inci katındaki dairenin penceresinden düştü. Olay, akşam saatlerinde merkez Nur Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Murat Akbegü, dairenin penceresinden sarktığı sırada dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralanan Murat, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Akbegü’nün cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

