Mardin'de Şüpheli Ölüm: 17 Yaşındaki Gülizar Evinde Av Tüfeğiyle Vurulmuş Halde Bulundu

Mardin'in Artuklu ilçesinde evde yalnız olduğu sırada av tüfeğiyle vurulduğu iddia edilen 17 yaşındaki Gülizar Albayrak, dışarıdan eve dönen ailesi tarafından yerde hareketsiz halde ölü olarak bulundu.

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Mardin'de Şüpheli Ölüm: 17 Yaşındaki Gülizar Evinde Av Tüfeğiyle Vurulmuş Halde Bulundu
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Olay, dün akşam saatlerinde Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Saraçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evde yalnız olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Gülizar Albayrak, eve dönen ailesi tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AV TÜFEĞİ VE BOŞ KARTUŞ BULUNDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gülizar Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, bir av tüfeği ile buna ait boş kartuş bulunduğu belirtildi. Olay yeri incelemesinin ardından Albayrak'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayın bir cinayet mi, kaza mı yoksa intihar mı olduğu yönündeki sis perdesini aralamak için emniyet güçleri tarafından başlatılan çok yönlü soruşturma titizlikle devam ediyor.

Kaynak: DHA

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