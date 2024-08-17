Mardin'de Panik Dolu Anlar: Kazı Sırasında Bomba Düzeneği Bulundu

Mardin'de doğal gaz boru hattı çalışmalarında bomba düzeneği bulundu. Olay yerine bomba imha ekiplerinin geleceği belirtilirken, polis çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.

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Mardin'de Panik Dolu Anlar: Kazı Sırasında Bomba Düzeneği Bulundu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, öğle saatlerinde belediye ekipleri Çağçağ Caddesinde doğal gaz hattı için yapılan kazı çalışmalarında el yapımı olduğu belirtilen bomba düzeneği buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine bomba imha ekiplerinin geleceği belirtilirken polis çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.

Kaynak: İHA

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