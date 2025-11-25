Mardin'de Kan Donduran Olay! Aynı Aileden 3 Kişi Evlerinde Ölü Bulundu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Berna Kaya, eşi Mehmet Kaya ve 5 yaşındaki çocukları Samyeli Kaya, evlerinde başlarından silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.
Korkunç olay, Mardin'in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi.
Berna Kaya (33), eşi Mehmet Kaya (37) ve çocukları Samyeli Kaya'dan (5), haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi.
BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDULAR
Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü.
OTOPSİ YAPILACAK
İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
