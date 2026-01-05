Mardin'de Kan Donduran Olay! 2 Kız Kardeş Evde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Süheyla Ö. (44) ve kız kardeşi Sümeyye K.A. (41), evlerinde silahla vurularak hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olayla ilgili olarak polis, kimliği belirlenen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Mardin'de Kan Donduran Olay! 2 Kız Kardeş Evde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, gece saatlerinde Nusaybin ilçesi merkez 8 Mart Mahallesi Aram Sokak’ta yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Süheyla Ö. ile kız kardeşi Sümeyye K.A.’yı silahla vurulmuş halde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kardeşlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Mardin'de Kan Donduran Olay! 2 Kız Kardeş Evde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu - Resim : 1

KAMERALAR İNCELENDİ

İki kardeşin hayatını kaybettiği olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip oluşturuldu. İlçe genelindeki Kent Güvenlik Yönetim sistemi (KGYS) kameraları ile güzergah üzerindeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Mardin'de Kan Donduran Olay! 2 Kız Kardeş Evde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu - Resim : 2

ŞÜPHELİ KİŞİ ARANIYOR

İlk belirlemelere göre kimliği tespit edilen 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kuzenlerin Tartışması Ölümle SonuçlandıKuzenlerin Tartışması Ölümle SonuçlandıGüncel
Başkentte Zehirlenme Alarmı! Böcek İlacı 7 Kişiyi Hastanelik EttiBaşkentte Zehirlenme Alarmı! Böcek İlacı 7 Kişiyi Hastanelik EttiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Mardin Cinayet
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kuzenlerin Tartışması Ölümle Sonuçlandı Kuzenlerin Tartışması Ölümle Sonuçlandı
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Sınırda Alarm! Kamyonun Yakıt Deposundan Cephanelik Çıktı Sınırda Alarm! Kamyonun Yakıt Deposundan Cephanelik Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Kuzenlerin Tartışması Ölümle Sonuçlandı Kuzenlerin Tartışması Ölümle Sonuçlandı
Jeopolitik Gerilim Piyasayı Vurdu! Venezuela Krizi Sonrası Altın Yükselişte Jeopolitik Gerilim Piyasayı Vurdu! Venezuela Krizi Sonrası Altın Yükselişte
Sınırda Alarm! Kamyonun Yakıt Deposundan Cephanelik Çıktı Sınırda Alarm! Kamyonun Yakıt Deposundan Cephanelik Çıktı
Mardin'de Kan Donduran Olay! 2 Kız Kardeş Evde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu Mardin'de Kan Donduran Olay! 2 Kız Kardeş Evde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu
Hakkari’de Çığ Düştü! 120 Hayvan Öldü Hakkari’de Çığ Düştü! 120 Hayvan Öldü