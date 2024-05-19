Mardin’de kadın cinayeti: Eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü!
Mardin’in Midyat ilçesinde yabancı uyruklu kadın, eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
Mardin’in Midyat ilçesinin Gölcük Mahallesi’nde yabancı uyruklu Medıa Almahmoud (28), sabah 03.00 sularında eşi A.A. (36) tarafından 10 yerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Almahmoud’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin emniyet işlemleri sürüyor.
Kaynak: İHA
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