Mardin'de İş Cinayeti: Akıma Kapılan İşçi Öldü

Mardin'de bir iş yerinin çatısında kaynak yaparken elektrik akımına kapılan 26 yaşındaki Bünyamin Yertüm, hayatını kaybetti. Yertüm'ün ölümü, yakınlarını yasa boğdu.

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Mardin'de İş Cinayeti: Akıma Kapılan İşçi Öldü
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Mardin'in Artuklu ilçesi Ofis Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde kahreden bir olay yaşandı. Bir iş yerinin çatısında kaynak yapan Bünyamin Yertüm, elektrik akımına kapılıp düştü.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yertüm, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Geçen yıl evlendiği öğrenilen Yertüm’ün cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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